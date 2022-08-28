В коммуне Гароафа уезда Вранча в соседней Румынии перевернулся автобус, в котором ехали украинцы. В салоне автобуса ехали 43 человека, в основном – женщины и дети, они возвращались домой в Украину. Об этом сообщает румынское издание Romania Posts English.

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 23 человека, их госпитализировали в медицинские учреждения. Среди пострадавших четверо детей в возрасте от 5 до 16 лет. Отмечается, что на месте катастрофы работали 13 машин скорой помощи.

Известно, автобус следовал из Турции в Украину. Как пишет местное агентство, причиной аварии стала ошибка водителя. На въезде в румынскую коммуну водитель потерял управление, из-за чего автобус перевернулся и слетел в кювет.

"23 человека были доставлены в больницу для медицинского осмотра, но никто не находится в тяжелом состоянии. Один человек получил вывих плеча и был госпитализирован, а еще один человек якобы имел политравму позвоночника. Остальные пассажиры автобуса доставлены в Центр приема беженцев. Позже их должны были отправить в Украину, и мы обеспечим их транспортировку до границы", — заявил румынский чиновник.

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