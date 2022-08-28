Оккупантам не удалось собрать 15 тысяч человек за 4 месяца для новой группировки.
Об этом сообщает военный аналитик Александр Коваленко:
"Про 3 армейский корпус подробнее. Дело в том, что этому формированию стали сейчас много уделять внимания, хотя я о нём писал с июня, пристально наблюдая за его недоделанным формированием.
3 АК стартовали формировать в мае месяце и его численность должны была составлять 15 тыс чел. Российское командование ставило перед собой целью сформировать не менее 6 танковых батальонов численностью 187 танков и 12 мотострелковых батальонов, численность 357 ББМ.
Формирование началось на базе в Мулино ЗВО и для этих нужд фактически в первые же недели, с мая по июнь было выделено 700 единиц техники. Именно поэтому в составе корпуса можно видеть не снятую с консервации и хранения технику, а довольно таки модные Т-80 БВМ и даже Т-90 “Прорыв”.
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Но если техникой корпус обеспечили практически сходу, личным составом так и не получилось. В июне себя проявила проблема по комплектации личным составом корпуса, в связи, с чем было решено сформировать его в основном за счет наемников, в том числе из состава частных военных кампаний.
В июле в ряде высших военных учебных заведений рф был сокращен учебный процесс для будущих офицеров, а так же сокращена/ускорена зачетная сессия. Кроме того, для пригодного к службе профессорско-преподавательского состава были перенесены плановые отпуска за текущий год с последующей их отправкой в Мулино для участия в подготовке подразделений.
Проблемы с формированием 3 АК были из разряда нерешаемых и, в конце июля для проведения проверки уровня комплектования частей и подразделений корпуса в Мулино прибыла комиссия главного командования сухопутных войск во главе с генералом армии Салюковым.
Тогда и было принято решение экстренно доформировать корпус неблагонадёжными элементами и отправить в Украину. К середине августа местные паблики пестрили сообщениями о том, что по селам рядом с базой бродят явно зэки.
Но и после таких радикальных решений вопрос с формированием корпуса не был решён – плановую численность так и не удалось достигнуть! В настоящее время он, неукомплектованный, представляющий собой сборную солянку из разношёрстного сброда, отчасти не профессионального и необученного, отправляется в Украину. Ориентировочно – на южный плацдарм.
Вот такой он, 3-й армейский корпус вс рф… За 4 месяца не смогли собрать в одну кичку 15 тысяч человек".
Напомним, ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.
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