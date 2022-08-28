В Харьковской области задержаны два офицера ВСУ, которые получили взятку.

Об этом сообщает спецспрокуратура в военной и оборонной сфере.

По данным следствия, командир одного из подразделений воинской части в Харьковской области и его заместитель, наладив коррупционную схему, получили взятку от подчиненного за непривлечение к дисциплинарной ответственности.

За сокрытие нарушений служебной дисциплины во время прохождения военной службы, майор и капитан требовали и получили 10 тыс. гривен. Старший офицер получил 7 тыс. гривен, а его подельник — 3 тыс. гривен. Коррупционерам сообщили о подозрении по ч.3 ст.368 УК.

Напомним, ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.

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