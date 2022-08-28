Россия поняла, что не сможет властвовать над украинцами, и теперь пытается их изгнать.
Такое мнение высказал политолог и публицист Виталий Портников в интервью "Радио НВ".
«Идея очень проста: раньше они над этим населением собирались властвовать, сейчас они его собираются изгнать. Это тоже абсолютно нормальная российская политика по отношению к нелояльным народам — выгнать с территории, которую они считают Россией, потому что с их точки зрения эти люди просто не достойны жить на территории «исторической России Путина»», — сказал Портников.
Политолог подчеркнул, что россияне уже выгоняют украинцев из Украины.
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«Уже изгнано более 13 миллионов человек за границу. Приблизительно 10 миллионов — в Европу, три миллиона — в Россию. И они продолжают депортации, чтобы рассеять людей по разным российским регионам», — сказал он.
Портников также отметил, что российские войска пытаются уничтожить инфраструктуру на востоке и юге, чтобы заставить людей переселяться западнее — «будут наступать дальше и дальше, вытесняя население».
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