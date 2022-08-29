Как объяснил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в комментарии Суспільному , на сегодняшний день в регионе отрабатывают план эвакуации на случай, если в этом будет необходимость, из трех громад Харьковщины - Золочевской, Дергачевской и Чугуевской.

«В целом, если у нас будет принудительная эвакуация или просто эвакуация населения, то это приблизительно 350 тысяч людей», - рассказал начальник ХОВА.

Синегубов отметил, что эвакуированных обеспечат транспортом.

"Мы определили людей, которые смогут эвакуироваться собственным автотранспортом, которых мы сможем эвакуировать автобусами и тех, кому потребуется спецтранспорт - это люди с инвалидностью или которые по другим причинам самостоятельно передвигаться не могут", - рассказал он.

Также председатель Харьковской ОВА отметил, что обязательный вывоз людей возможен из населенных пунктов, где-либо непосредственно могут проходить боевые действия, либо есть риск оккупации, либо есть вероятность, что зимой при низких температурах будет повреждена критическая инфраструктура и теплоноситель не будет подаваться в дома.

«Мы продолжаем готовится, и я даже не хочу думать, что нам придется эвакуировать город Харьков», - сообщил он.

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