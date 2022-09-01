Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире информационного телемарафона рассказал о том, существует ли вероятность наступления со стороны Беларуси.
Так, по его словам, если и была вероятность наступления со стороны Беларуси, то это было в начале российского вторжения. Однако теперь Лукашенко уже понял, что никаких эта война крайне негативно и в историческом смысле для него будет.
"Беларусь, именно политическое руководство господина Лукашенко, могли бы подумать, что получат какие-то дивиденды с этой войны. Сегодня уже даже Лукашенко понял, что эта война в 190 дней – крайне негативно и в историческом смысле для него будет, и в тактическом, и в стратегическом смысле. Это война, которая будет приносить только минусы, в том числе господину Лукашенко, там нет никаких бенефитов, на которые он рассчитывал бы в начале", - пояснил Подоляк.
Он также добавил, что белорусская армия полностью деморализована, потому что в Беларуси имеют больше информации о том, что на самом деле происходит в Украине.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Жену Решетника захейтили за отдых с детьми, она дала эмоциональный ответ: "Все это переходит грани разумного..."
Кароль оконфузилась, попытавшись перепеть "Червону калину": "Осквернили песню..."
Лилия Ребрик после ухода с телевидения поделилась радостной новостью: "Мы с папой сделаем все..."
Автобус с детьми и их родителями разбился на украинской дороге: "Удар был такой, что..."
"Мы понимаем, что белорусская армия полностью деморализована, то есть она в том виде, в котором сегодня находится. Они имеют больше информации о том, что происходит в Украине. Они все же не в таком информационном пространстве живут, как русские, там не такие ограничения. Поэтому они гораздо более сознательны тому, что происходит в Украине", - сказал Подоляк.
Напомним, "Нам интенсивно помогают": в Офисе президента намекнули, каким будет контрнаступление ВСУ на юге.
Как сообщала Politeka, Контрнаступление ВСУ совпало с деградацией армии рф: в США предупредили, сколько оно может продлиться.
Также Politeka писала, что "Придется смириться": Данилов ответил, что будет с жителями Донбасса после деоккупации.