Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире информационного телемарафона рассказал о том, существует ли вероятность наступления со стороны Беларуси.

Так, по его словам, если и была вероятность наступления со стороны Беларуси, то это было в начале российского вторжения. Однако теперь Лукашенко уже понял, что никаких эта война крайне негативно и в историческом смысле для него будет.

"Беларусь, именно политическое руководство господина Лукашенко, могли бы подумать, что получат какие-то дивиденды с этой войны. Сегодня уже даже Лукашенко понял, что эта война в 190 дней – крайне негативно и в историческом смысле для него будет, и в тактическом, и в стратегическом смысле. Это война, которая будет приносить только минусы, в том числе господину Лукашенко, там нет никаких бенефитов, на которые он рассчитывал бы в начале", - пояснил Подоляк.

Он также добавил, что белорусская армия полностью деморализована, потому что в Беларуси имеют больше информации о том, что на самом деле происходит в Украине.

"Мы понимаем, что белорусская армия полностью деморализована, то есть она в том виде, в котором сегодня находится. Они имеют больше информации о том, что происходит в Украине. Они все же не в таком информационном пространстве живут, как русские, там не такие ограничения. Поэтому они гораздо более сознательны тому, что происходит в Украине", - сказал Подоляк.

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