О депортации несовершеннолетних стало известно полиции Херсонской области.
Как
Предательница сотрудничает со страной-агрессором, заведение посещают депутаты госдумы РФ.
Полиции стало известно, что при содействии местных коллаборантов из указанного заведения планируется принудительная депортация в Москву четырех воспитанников от 11 месяцев до 2-х лет якобы для прохождения курса лечения. При этом двоих детей неустановленные люди уже вывезли в неизвестном направлении.
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