Из временно захваченной Херсонской области оккупанты принудительно вывозят детей в Москву, которые лишены родительской опеки.

О депортации несовершеннолетних стало известно полиции Херсонской области.

Как сообщили правоохранители, в коллаборационной деятельности разоблачена врач-педиатр, которую оккупационные власти назначили исполняющей обязанности руководителя "государственного бюджетного учреждения здравоохранения".

Предательница сотрудничает со страной-агрессором, заведение посещают депутаты госдумы РФ.

Полиции стало известно, что при содействии местных коллаборантов из указанного заведения планируется принудительная депортация в Москву четырех воспитанников от 11 месяцев до 2-х лет якобы для прохождения курса лечения. При этом двоих детей неустановленные люди уже вывезли в неизвестном направлении.

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