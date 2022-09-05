Во время учений в Приморском крае рф перевернулся грузовик с военными. Пострадали 24 человека — почти всех пришлось госпитализировать. Об этом сообщают российские СМИ.
Авария произошла утром 4 сентября на территории одного из военных полигонов в Уссурийске во время проведения учений «Восток-2022». Грузовик «Урал», в котором ехали 24 военнослужащих, перевернулся.
После ДТП врачебная помощь потребовалась всем военным — 23 человека отправили в больницу, а одному пострадавшему назначили амбулаторное лечение.
Также российские СМИ сообщают, что в день старта Восточного экономического форума во Владивостоке, в котором примет участие и президент страны-агрессора владимир путин, на Приморье обрушится мощный тайфун "Хиннамнор".
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"Хиннамнор" уже "пошумел" в Японии: там были эвакуированы десятки тысяч человек и отменён ряд авиарейсов. Сейчас тайфун подбирается к россии.
Синоптики заявляют, что с 5 сентября дожди будут заливать Приморский край, прогнозируются штормовой ветер и высокие волны. Коммунальные службы города приведены в режим повышенной готовности.
Также сообщалось, что в Сети появились кадры с места трагедии под Киевом - российские военные казнили и сожгли мирных жителей.
Кроме того, сообщалось о том, каким Мариуполь был до прихода "русского мира", местные вспомнили об "очень плохом знаке" незадолго до вторжения.
Также Politeka.net писала о новых подробностях контранаступления ВСУ.