Во время военных учений в россии произошло очередное масштабное ЧП, в результате которого пострадали десятки солдат.

Во время учений в Приморском крае рф перевернулся грузовик с военными. Пострадали 24 человека — почти всех пришлось госпитализировать. Об этом сообщают российские СМИ.

Авария произошла утром 4 сентября на территории одного из военных полигонов в Уссурийске во время проведения учений «Восток-2022». Грузовик «Урал», в котором ехали 24 военнослужащих, перевернулся.

После ДТП врачебная помощь потребовалась всем военным — 23 человека отправили в больницу, а одному пострадавшему назначили амбулаторное лечение.

Также российские СМИ сообщают, что в день старта Восточного экономического форума во Владивостоке, в котором примет участие и президент страны-агрессора владимир путин, на Приморье обрушится мощный тайфун "Хиннамнор".

"Хиннамнор" уже "пошумел" в Японии: там были эвакуированы десятки тысяч человек и отменён ряд авиарейсов. Сейчас тайфун подбирается к россии.

Синоптики заявляют, что с 5 сентября дожди будут заливать Приморский край, прогнозируются штормовой ветер и высокие волны. Коммунальные службы города приведены в режим повышенной готовности.

Также сообщалось, что в Сети появились кадры с места трагедии под Киевом - российские военные казнили и сожгли мирных жителей.

Кроме того, сообщалось о том, каким Мариуполь был до прихода "русского мира", местные вспомнили об "очень плохом знаке" незадолго до вторжения.

Также Politeka.net писала о новых подробностях контранаступления ВСУ.