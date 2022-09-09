Возмущенные вояки устроили бунт. Видео протеста выложено в Твиттере "Новости Донбасса".
На кадрах мобилизованные вспомнили, что они "добровольцы", поэтому могут по желанию уходить. Некоторые жалуются, что их с улицы забирали насильственно.
"И это все называется "добровольцы", которые сами пришли служить. А для чего, скажите? Вы нас заставляете, месяц, два дня дома. Зачем это делать, если мы добровольцы. Я сейчас калаш выкину и пойду домой, можете расстреливать, я никому ничего не должен", – возмущенно заявил один из вояк.
Его они жаловались, что их колона попала под обстрел и, очевидно, понесла большие потери. Также они спрашивали, зачем на войну забирали пожилых мужчин из ОРДЛО.
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"Деду 55 лет. Чем вы думаете?" – говорили "добровольцы".
Особо интересно про массовое мародерство с вывозом имущества фурами.
"Руководство – все поголовно мародеры. Фурами все вывозили с первого дня... фуры ехали с бытовой техникой, с оргтехникой. Все можно сразу расстрелять", - слышны возмущенные жалобы.
Напомним, в освобожденных городах бойцов ВСУ встречают на коленях и со слезами счастья.
Также сообщалось, что ВСУ мощно гонят оккупантов - освобожденных населенных пунктов все больше.
Кроме того Politeka.net писала, что в Сети показали фото уничтоженной баржи оккупантов - много "двухсотых".