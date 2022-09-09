Мобилизованные из ОРДЛО настолько не хотят воевать в рядах российской армии, что готовы быть расстрелянными.

Возмущенные вояки устроили бунт. Видео протеста выложено в Твиттере "Новости Донбасса".

На кадрах мобилизованные вспомнили, что они "добровольцы", поэтому могут по желанию уходить. Некоторые жалуются, что их с улицы забирали насильственно.

"И это все называется "добровольцы", которые сами пришли служить. А для чего, скажите? Вы нас заставляете, месяц, два дня дома. Зачем это делать, если мы добровольцы. Я сейчас калаш выкину и пойду домой, можете расстреливать, я никому ничего не должен", – возмущенно заявил один из вояк.

Его они жаловались, что их колона попала под обстрел и, очевидно, понесла большие потери. Также они спрашивали, зачем на войну забирали пожилых мужчин из ОРДЛО.

"Деду 55 лет. Чем вы думаете?" – говорили "добровольцы".

Особо интересно про массовое мародерство с вывозом имущества фурами.

"Руководство – все поголовно мародеры. Фурами все вывозили с первого дня... фуры ехали с бытовой техникой, с оргтехникой. Все можно сразу расстрелять", - слышны возмущенные жалобы.

Напомним, в освобожденных городах бойцов ВСУ встречают на коленях и со слезами счастья.

Также сообщалось, что ВСУ мощно гонят оккупантов - освобожденных населенных пунктов все больше.

Кроме того Politeka.net писала, что в Сети показали фото уничтоженной баржи оккупантов - много "двухсотых".