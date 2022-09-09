Так, появилась информация о задержании назначенного оккупантами "главы администрации" села Ивановка Харьковской области. Об этом
На фото глава предательской администрации села Ивановка (Чугуевский район, Харьковщина).
"Совместно с ВСУ работаем над региональной политикой", – написал он.
Отметим, что ВСУ продолжают контрнаступление на Харьковском направлении.
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По сообщениям телеграмм-каналов, ВСУ заходят в Купянск Харьковской области.
Между тем, специалисты Института изучения войны предполагают, что украинские защитники могут уволить населенный пункт в течение следующих 72 часов.
«Российские тыловые позиции в Харьковской области теперь открыты для дальнейшего наступления Украины, и украинские силы, вероятно, уволят Купянск в течение следующих 72 часов», - отмечают в исследователи ISW.
Купянск – это очень важный логистический центр для кафиров. Рядом с ним находится большой железнодорожный узел Купянск-Узловой.
Напомним, Путина хотят обвинить в госизмене и отстранить от власти.
Также сообщалось, что в Сети показали фото уничтоженной баржи оккупантов - много "двухсотых".
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ шаг за шагом продвигаются, в ОП заговорили о "котле" для оккупантов.