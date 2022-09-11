Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина способна победить РФ, но для этого нужно больше оружия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что некоторые союзники и партнеры, которые вначале российского вторжения не решались отправлять Украине оружие, ссылаясь на риск вызвать недовольство путина, теперь поменяли свое мнение и Украина этого аргумента больше не слышит. По мнению дипломата, успешное контрнаступление ВСУ свидетельствует, что Украина может победить россию, но для этого ВСУ нужно больше оружия.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок, передает Reuters.

"Сейчас, слава Богу, мы больше не слышим этот аргумент... Мы продемонстрировали, что способны победить российскую армию. Мы делаем это с помощью этого оружия", - заявил глава МИД.

По словам Кулебы, чем больше оружия получит Украина, тем скорее победит, и тем быстрее закончится эта война. В свою очередь, как пишет Reuters, Бербок пообещала дальнейшую военную помощь и не исключила поставки боевых танков западного образца.

Отметим, ранее, 5 сентября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о существовании перспективы новых поставок тяжелого вооружения из Германии.

Напомним, Залужный сделал срочное заявление о контрнаступлении и показал кадры с передовой: "На этих фотографиях...".

Как сообщала Politeka, Оккупанты попались в ловушку ВСУ, в ОП раскрыли реальную ситуацию: "170 тысяч от Харькова до Херсона...".

Также Politeka писала, что Мстят за провал на Харьковщине: оккупанты ударили по жилым домам в Днепре и Николаеве, много пострадавших.