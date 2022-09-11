Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что главное задание Вооруженных сил Украины в противостоянии с российской армией – лишить россию желания нападать на своих соседей. Об этом он заявил в интервью порталу "Голос Америки".
Алексей Данилов заявил, что Украина должна лишить Россию даже желания нападать на своих соседей, особенно так, как это произошло с нашей страной. А Вооруженные силы Украины во время своего контрнаступления остановятся там, где будут заканчиваться интересы украинской стороны.
"Мы должны понять: если россия останется в том виде, в каком она есть, то это лишь вопрос времени, когда она сможет начать еще одну войну. Поэтому наша задача – сделать россию такой, чтобы у нее не было даже желание думать, что она может нападать на соседей, тем более таким образом, как она сделала по отношению к нашей стране", – подчеркнул Данилов.
Секретарь СНБО также рассказал, каким должно быть окончание войны. Так, по его мнению, она завершится только после освобождения всех украинских территорий, которые временно оккупировала россия.
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"ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы. И это будет зависеть от многих обстоятельств", – добавил Данилов.
Ранее мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что некоторые союзники и партнеры, которые вначале российского вторжения не решались отправлять Украине оружие, ссылаясь на риск вызвать недовольство путина, теперь поменяли свое мнение и Украина этого аргумента больше не слышит. По мнению дипломата, успешное контрнаступление ВСУ свидетельствует, что Украина может победить россию, но для этого ВСУ нужно больше оружия.
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