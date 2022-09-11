Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что главное задание Вооруженных сил Украины в противостоянии с российской армией – лишить россию желания нападать на своих соседей. Об этом он заявил в интервью порталу "Голос Америки".

Алексей Данилов заявил, что Украина должна лишить Россию даже желания нападать на своих соседей, особенно так, как это произошло с нашей страной. А Вооруженные силы Украины во время своего контрнаступления остановятся там, где будут заканчиваться интересы украинской стороны.

"Мы должны понять: если россия останется в том виде, в каком она есть, то это лишь вопрос времени, когда она сможет начать еще одну войну. Поэтому наша задача – сделать россию такой, чтобы у нее не было даже желание думать, что она может нападать на соседей, тем более таким образом, как она сделала по отношению к нашей стране", – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО также рассказал, каким должно быть окончание войны. Так, по его мнению, она завершится только после освобождения всех украинских территорий, которые временно оккупировала россия.

"ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы. И это будет зависеть от многих обстоятельств", – добавил Данилов.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что некоторые союзники и партнеры, которые вначале российского вторжения не решались отправлять Украине оружие, ссылаясь на риск вызвать недовольство путина, теперь поменяли свое мнение и Украина этого аргумента больше не слышит. По мнению дипломата, успешное контрнаступление ВСУ свидетельствует, что Украина может победить россию, но для этого ВСУ нужно больше оружия.

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