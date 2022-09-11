После освобождения Харьковщины местные жители не могут сдержать эмоций и пытаются отомстить своим обидчикам и предателям.
О некоторых случаях рассказал боец ВСУ Сергей Филимонов.
"Хорошая история с Харьковщины. Жил было мусор, когда русня захватила городок, п*дрила начала работать на оккупантов и стал главмусором. Как только ВСУ освободило эту территорию, местные сразу сожгли его дом.
Также был случай: взяли пленника, привезли его в дом ждать контриков. Местный увидел и попросил ударить п*дара разок. Я отказал и сказал что нельзя, мужик очень расстроился. Только я отвернувшийся мужчина сразу меня ослушался. Пришлось оттаскивать", - рассказывает Филимонов в своем телеграмм-канале.
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Напомним, Залужный сделал срочное заявление о контрнаступлении и показал кадры с передовой.
Как сообщала Politeka, оккупанты попались в ловушку ВСУ, в ОП раскрыли реальную ситуацию.
Также Politeka писала, что оккупанты ударили по жилым домам в Днепре и Николаеве, много пострадавших.