Правительство Черногории хочет отменить безвизовый режим для граждан России.
Об этом заявили в МИДе страны, пишет DAN .
Там подчеркивают, что поскольку страна следует в Евросоюз, то должна следовать его политике.
«Черногория является преданным партнером Европейского Союза, и министр иностранных дел считает, что наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор», — заявили в ведомстве.
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Если правительство согласится с таким предложением МИД, это будет означать фактическое введение виз для россиян. Безвизовый режим действует с 2008 года.
Напомним, Залужный сделал срочное заявление о контрнаступлении и показал кадры с передовой.
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