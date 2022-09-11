Правительство Черногории хочет отменить безвизовый режим для граждан России.

Об этом заявили в МИДе страны, пишет DAN .

Там подчеркивают, что поскольку страна следует в Евросоюз, то должна следовать его политике.

«Черногория является преданным партнером Европейского Союза, и министр иностранных дел считает, что наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор», — заявили в ведомстве.

Черногория

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Если правительство согласится с таким предложением МИД, это будет означать фактическое введение виз для россиян. Безвизовый режим действует с 2008 года.

Черногория флаг

Напомним, Залужный сделал срочное заявление о контрнаступлении и показал кадры с передовой.

Как сообщала Politeka, оккупанты попались в ловушку ВСУ, в ОП раскрыли реальную ситуацию.

Также Politeka писала, что оккупанты ударили по жилым домам в Днепре и Николаеве, много пострадавших.