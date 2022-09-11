Министр обороны Украины признался, что ошибался насчет путина и его армии в этой войне.

Министр обороны Украины Алексей Резников признался, что не верил в циничную и беспощадную бомбардировку мирных украинских городов войсками путина. Он верил, что русские "не настольно конченные", но ошибся. Об этом глава оборонного ведомства признался в интервью "РБК-Украина".

По словам Резникова, он признает свою ошибку, и пообещал больше подобных предположений не делать.

"Мне не стыдно сказать, что я выражал серьезное предположение, с которым я серьезно ошибся, когда говорил, что я не верю, что Путин будет бомбить украинские гражданские города. И я говорю, что я ошибся, потому что я не верил, что они настолько "конченные" в том "оркостане", что они настолько будут недовольные и раздраженные, что украинцы, особенно русскоязычная часть населения на Востоке Украины – Харьковщина, Волноваха, Мариуполь – не будут их встречать с цветами, а будут сопротивляться", – заявил министр.

Глава Минобороны Украины уверен, что путин уничтожает "Градами" и "Смерчами" мирные города Украины, считая это местью.

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