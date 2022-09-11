Германия изменила свою позицию по военной помощи Украине на 180 градусов после российского полномасштабного вторжения. Берлин будет предоставлять украинцам вооружение, сколько это будет необходимо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Анналены Бербок на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Мы на 150% на стороне Украины и украинского народа. И мы будем с ними столько, сколько Украина и украинский народ в нас будут нуждаться", - заявила Бербок.

По ее словам, до 24 февраля Германия не снабжала Украины оружием, поскольку это могло стать для России основой вторжения, но сейчас ситуация изменилась на 180 градусов.

"Мы будем поставлять Украине оружие столько, сколько в этом будет необходимость", – сказала глава МИД Германии.

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