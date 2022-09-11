Коллаборанты пытаются первыми бежать с оккупированных украинских территорий в россию, потому что понимают, что здесь им точно не будут рады.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Оперативного командования Юг.

По ее словам, коллаборанты хватают все, что наворовали, и бегут из Украины впереди оккупационных войск.

"Они даже убегают впереди тех войск, которые тоже постепенно мы оттесняем, поскольку понимают, что с возвращением украинской власти на оккупированные территории им точно не будут радоваться и будет дана абсолютно адекватная оценка их деятельности".

Поэтому они пытаются эвакуироваться еще до того, как начнут отходить оккупационные войска. И вывозят все, что награбили, что нажили "непосильным" своим сотрудничеством с оккупантами",– сказала Гуменюк.

Напомним, Залужный сделал срочное заявление о контрнаступлении и показал кадры с передовой.

Как сообщала Politeka, оккупанты попались в ловушку ВСУ, в ОП раскрыли реальную ситуацию.

Также Politeka писала, что оккупанты ударили по жилым домам в Днепре и Николаеве, много пострадавших.