В разговоре с президентом Франции российский диктатор пожаловался на западное оружие, которое якобы "вредит гражданской инфраструктуре Донбасса".

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

По данным Кремля, Макрон и путин обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Диктатор соврал президенту Франции о якобы "обстрелах АЭС военными ВСУ". Также путин и Макрон обсудили "зерновой коридор".

В разговоре с Макроном российский диктатор также посетовал на западное вооружение, которое партнеры передали Украине. Путин соврал, что это оружие "разрушает гражданскую инфраструктуру Донбасса".

Напомним, Залужный сделал срочное заявление о контрнаступлении и показал кадры с передовой.

Как сообщала Politeka, оккупанты попались в ловушку ВСУ, в ОП раскрыли реальную ситуацию.

Также Politeka писала, что оккупанты ударили по жилым домам в Днепре и Николаеве, много пострадавших.