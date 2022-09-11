В разговоре с президентом Франции российский диктатор пожаловался на западное оружие, которое якобы "вредит гражданской инфраструктуре Донбасса".
Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.
По данным Кремля, Макрон и путин обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Диктатор соврал президенту Франции о якобы "обстрелах АЭС военными ВСУ". Также путин и Макрон обсудили "зерновой коридор".
В разговоре с Макроном российский диктатор также посетовал на западное вооружение, которое партнеры передали Украине. Путин соврал, что это оружие "разрушает гражданскую инфраструктуру Донбасса".
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Российский самолет разбился в Крыму: первые подробности авиакатастрофы
Звезда "Сватов" Кошмал показала чудеса перевоплощения, украинцы в восторге: "Это круто"
Минобороны рф нашло "оправдание" позорному бегству своих вояк: подробности заявления
ВСУ уже почти в Лисичанске, идут бои: Гайдай сообщил первые подробности
Напомним, Залужный сделал срочное заявление о контрнаступлении и показал кадры с передовой.
Как сообщала Politeka, оккупанты попались в ловушку ВСУ, в ОП раскрыли реальную ситуацию.
Также Politeka писала, что оккупанты ударили по жилым домам в Днепре и Николаеве, много пострадавших.