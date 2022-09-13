Видео успели заснять пассажиры общественного транспорта и выложить в сеть, после чего оно молниеносно распространилось по телеграм-каналам.
Причиной скандала стало провокационное поведение россиян. Мужчина и женщине из рф отрицали оккупацию Грузии и Украины, более того на критику в свой адрес отвечали людям «слава России», чем раздразнили местных жителей.
"Езжайте в свою Россию, понятно вам? Чтоб ноги вашей здесь не было, проклятые оккупанты! Вы сейчас в Грузии и вся Европа говорит, что вы оккупанты!" – возмущались грузинские женщины.
Водитель маршрутки поддержал пассажиров, остановил транспорт и высадил россиян на ближайшей остановке, люди провели их знаменитой кричалкой «Путин ху*ло».
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«Слава Украине! Героям слава!», — добавили грузинские женщины.
Девочка-подросток уже на улице показала грузинкам средний палец и нарвалась на нецензурную брань.
Напомним, "Пошли совсем другие разговоры": стало известно, что будет после успешного контрнаступления ВСУ.
Как сообщала Politeka, Оказались в сложном положении: оккупанты просят о переговорах с ВСУ, что известно.
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