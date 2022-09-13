Жителя села Среднее Водяное, что на Раховщине будут судить за незаконную переправку группы «уклонистов», завершившуюся смертью одного из них.
Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры.
В начале апреля обвиняемый подыскал двух военнообязанных мужчин, которые хотели незаконно пересечь украинско-румынскую границу через горную местность. За организацию маршрута и указания мужчина взял из "клиентов" 8000 долларов.
Тогда с помощью подельников группу "уклончан" доставили в Рахов, а оттуда к участку близ горы Пип Иван. Впрочем, закарпатец, который должен быть их проводником, отказался сопровождать уклоняющихся непосредственно к линии границы из-за сложных погодных условий. Зато он оставил их в горах и дал указания по дальнейшему направлению движения.
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В результате из шести граждан двоим удалось попасть в Румынию. Тех двоих, которые уплатили средства за переправку обвиняемому, обнаружили пограничники и привлекли к админответственности. Зато один человек, житель Киева, погиб, а другой получил обморожение.
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