Так, в ночь на 15 сентября оккупанты ударили по Бахмуту и попали в многоэтажный жилой дом. Об этом
«Вражеская ракета уничтожила целый подъезд», - рассказал инспектор по коммуникациям Павел Дяченко.
По предварительной информации, под завалами многоэтажки могут находиться четыре человека.
Полицейские уже задокументировали военные преступления россиян.
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Сейчас сотрудники ГСЧС проводят поисково-спасательные работы, выясняют количество пострадавших и предоставляют помощь гражданам.
В тоже время г лава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко добавил, что в Торецке Донецкой области оккупанты ударили по больнице – один человек получил ранения, повреждены три отделения.
В Светлодарской громаде россияне обстреливали Одрадовку и Майорск. Информация о пострадавших не поступала.
Ночью были "прилеты" и по Северску – повреждены частные дома.
В Покровском районе оккупанті ударили по тыловому Мирнограду и прифронтовым Авдеевской и Очеретинской громадам. В Мирнограде попали в шахту – ранили 1 человека.
По предварительной информации, стреляли кассетными боеприпасами из "Смерчей".
Напомним, оккупанты на правом берегу Днепра уже готовы сложить оружие и сдаться в плен.
Также сообщалось, что россияне в панике бегут вместе с награбленным.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети высмеяли заявление Медведева, которое он сделал после очередного разгрома армии рф.