Польша должна потребовать военные репарации за нанесенный ущерб во время Второй мировой войны не только Германии, но и россии.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Wprost.

«Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Конечно, россия потом присоединилась к этой войне. Поэтому считаю, что репарации должны также требовать и от россии», – сказал Дуда.

Президент Польши отметил, что нет причин, чтобы не требовать репарации от рф.

Отметим, что 14 сентября польский Сейм принял резолюцию о возмещении Польши ущерба, нанесенного Германией во время Второй мировой войны. В документе говорится, что польское государство никогда не отказывалось от своих претензий к германскому государству и что Сейм призывает правительство Германии взять на себя «политическую, историческую, правовую и финансовую ответственность» за все последствия, вызванные развязыванием Второй мировой войны.

Напомним, в России внезапно скончался известный пропагандист.

Также сообщалось, что в России пытаются снять ответственность с путина за поражение в Харьковской области.

Кроме того, Politeka.net писала, что назван единственный участок фронта, где оккупанты еще пытаются наступать.