Польша должна потребовать военные репарации за нанесенный ущерб во время Второй мировой войны не только Германии, но и россии.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Wprost.
«Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Конечно, россия потом присоединилась к этой войне. Поэтому считаю, что репарации должны также требовать и от россии», – сказал Дуда.
Президент Польши отметил, что нет причин, чтобы не требовать репарации от рф.
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Отметим, что 14 сентября польский Сейм принял резолюцию о возмещении Польши ущерба, нанесенного Германией во время Второй мировой войны. В документе говорится, что польское государство никогда не отказывалось от своих претензий к германскому государству и что Сейм призывает правительство Германии взять на себя «политическую, историческую, правовую и финансовую ответственность» за все последствия, вызванные развязыванием Второй мировой войны.
Напомним, в России внезапно скончался известный пропагандист.
Также сообщалось, что в России пытаются снять ответственность с путина за поражение в Харьковской области.
Кроме того, Politeka.net писала, что назван единственный участок фронта, где оккупанты еще пытаются наступать.