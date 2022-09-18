Президент россии путин в очередной раз подогрел слухи о том, что с его здоровьем все весьма печально.

В четверг, 15 сентября, состоялась неформальная встреча глав государств в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. Во время этой встречи главным действующим лицом был президент Турции Реджеп Эрдоган.

В телеграмм-каналах появилось видео, на котором видно, как путин идет рядом с Эрдоганом, и президент Турции при этом держит диктатора под руку. При этом больше никто из большой делегации не шел таким странным образом. Возможно, Реджепу пришлось придерживать путина под руку из-за плохого самочувствия последнего, но это остается загадкой.

Известно, что поехавший в Узбекистан на саммит Шанхайской организации сотрудничества путин, принимал участие в церемонии посадки деревьев руководителями стран-участниц встречи. Ему даже выдали золотую (в буквальном смысле слова) лопату, которой президент страны-агрессора пытался кое как орудовать. Кто знает, быть может, после таких физических нагрузок Путин даже идти самостоятельно не мог.

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