Жителей освобожденных от оккупантов городов и сел просят пока не возвращаться домой, и предупреждают об опасности.

Жителей деоккупированных территорий, в частности, Харьковщины, призывают пока не возвращаться домой и перезимовать в безопасных условиях. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире всеукраинского телемарафона.

По ее словам, на освобожденных территориях еще продолжаются обстрелы, ситуация там улучшилась, но не для того, чтобы возвращаться.

"Поэтому моя настоятельная просьба к людям, которые очень хотят вернуться в свои родные Изюм, Балаклею и другие – подождать, дать возможность властям сделать все, чтобы эти территории были разминированы, чтобы там было восстановлено питание, наши провайдеры работали", - отметила она.

Верещук напомнила, что украинская армия освободила в Харьковской области уже более 400 населенных пунктов. При этом первой задачей на этих территориях она назвала восстановление там государственной и местной власти.

Отметим, ранее сообщалось, что на деоккупированные территории Харьковской области постепенно возвращаются власти, полиция и спасатели. В скором времени в городах и селах начнется подготовка к зиме. Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский. По его словам, главная задача на освобожденных территориях – обеспечение гуманитарных потребностей жителей. Во многих населенных пунктах нет света и каких-либо условий для жизни. Глава МВД также сообщил, что на деоккупированных территориях будут назначены отдельные руководители военных администраций.

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