США не имеют фактов, свидетельствующих о том, что Китай передает оружие россии.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает CNN.

По словам Байдена, не было "никаких признаков того, что Китай предлагал оружие или другие вещи, которые россия хотела для помощи в войне против Украины".

Также президент добавил, что в беседе с лидером КНР Си Цзиньпин предупредил его о последствиях нарушений санкций, введенных против рф.

"Я позвонил президенту Си. Не для того, чтобы угрожать, просто чтобы сказать ему, мы встречались много раз. Я сказал: "Если вы думаете, что американцы и другие будут продолжать инвестировать в Китай после нарушения санкций, введенных против россии, я думаю, что вы совершаете огромную ошибку. Но это ваше решение", – рассказал Байден.

Напомним, экс-глава МИД Румынии захотел разделить Украину между 4 странами и получил ответ: "Она должна уступить...".

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