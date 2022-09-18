Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что путина не может говорить о каких-либо условиях по переговорам с Украиной.

Если переговоры и состояться, то только в том случае, если путин будет говорить, что готов вывести все войска с территории Украины. Об этом советник руководителя ОП рассказал в эфире телемарафона Freeдом.

"Не просто вывести к границам до 23-24 февраля, а именно освободить Донецкую и Луганскую области и Крым. Вот после этого мы будем обсуждать вопросы послевоенного мира: вопросы компенсации, репарации, военных преступлений на территории Украины. Это объективная реальность. К сожалению, человек не живет в объективной реальности", — отметил Подоляк.

Однако, по словам Подоляка, существует вторая составляющая вопроса переговоров с рф.

"Они постоянно их повторяют. Они понимают, что с точки зрения военного столкновения ситуация не развивается по их сценарию. Контрнаступление на Харьковском направлении, абсолютно четкие и эффективные бои на южном, разрушение инфраструктурное продолжается, абсолютно отчетливая стратегия по Крыму у нас уже есть, потому что там есть несколько больших армейских баз, которые должны быть уничтожены, и мир понимает, что мы будем их уничтожать", — отметил Подоляк.

Напомним, Экс-глава МИД Румынии захотел разделить Украину между 4 странами и получил ответ: "Она должна уступить...".

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