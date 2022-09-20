Напомним, Госдума приняла поправки о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен, ужесточении наказания за дезертирство, а также о введении в УК рф понятий «мобилизация», «военное положение», «военное время».

В результате пользователи соцсетей уже думают, как спрятаться от мобилизации.

«Очумели», «Жесть», «Видимо, все так плохо», «Пусть теперь их дети идут… Бесят. Первые в ряду пусть дети путинских выродков идут. Они, гниды, сидеть дома будут и смотреть, как наши дети умирают. И жировать на наши деньги», «Дичь», «отправьте деда воевать», «ребята, это провал», "Спасибо, мистер Пу"ю

Также в Сети предполагают, что теперь «хана» либо Путину, либо россиянам.

«Так что, ватники? Готовы умирать за вождя?», «Гоу воевать, офисный планктон», «Всех на мясо», «Москва, ты готова к мясорубке? Уже не только бурятики пойдут в удобрение», «Ща где-то питербуржец сидя в чилаут зоне попивая яблочный смузи не понимает,что скоро под авдеевку», «Готовы умирать, черти?», «Ну что, диванные воины, идите к своим родителям, проситесь места для пряток», «Новое пушечное мясо», «Ура победа, Северная Корея 2.0», «Теперь официально ты обязан сдохнуть. сдаться в плен у тебя права нет. Россияне, за это вы будете воевать? совсем ума нет? вас же тупо на убой, как мясо. А главное, ради чего? Какими тупыми дебилами надо быть, чтоб на всё это вестись,и бояться палки омоновца, при этом идя на убой как мясо в Украину», «То есть, должен либо вернуться живым самостоятельно, либо в мешке, иных вариантов больше нет», "любят войну только по телевизору".

Тем временем решения относительно мобилизации и проведении референдумов на захваченных россией территориях прокомментировали в Офисе президента Украины.

«Наивный шантаж угрозами и страшилками «референдумов», «мобилизаций» от умеющих воевать только с детьми и мирными людьми… Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой», - заявил глава ОП Андрей Ермак.

Тем временем акции российских госкомпаний упали после заявлений Пескова о неготовности к переговорам с Украиной о завершении войны, продолжающейся седьмой месяц. Об этом сообщают российские СМИ ссылкой на индекс Мосбиржи.

Меньше, чем через час после заявления Кремля, рынок акций потерял более 300 млрд рублей.

Отметим, что на утро 20 сентября по данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов составили 54 810 тыс. человек.

Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.

Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.