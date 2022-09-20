После опубликованного на днях видео с участием Екатерины "Пташки" Полищук журналисты выяснили у ее матери Светланы, когда она в последний раз виделась с дочерью.

Об этом сообщает украинская служба "Радио Свобода".

Медик с позывным "Пташка" вместе с мариупольским гарнизоном в мае попала в плен ВС РФ после выхода с завода "Азовсталь", с тех пор о ней не было известий.

По словам матери, неизвестно, когда именно было снято видео, выложенное российскими пропагандистами. Она до сих пор не имеет связи с дочерью, а раз она разговаривала с Екатериной четыре месяца назад, 19 мая, после того, как девушка вышла с территории мариупольского завода. Дочь предупредила родственников, что, может быть, долго не сможет с ними связаться.

О состоянии Екатерины, отметила женщина, сложно заключить из видеозаписи, поскольку на ней мешковатая форма и невозможно понять, похудела ли она. В конце записи она вместе с другими женщинами идет с руками за спиной, а листья на деревьях еще темно-зеленого цвета.

Светлана сказала, что россияне уже давно утверждают, что Екатерина на фронте якобы исполняла роль снайпера, тогда как на самом деле была лишь медиком.

"В России пишут неправду. Она ведь даже стрелять не умеет", - уточнила женщина.

"У Екатерины — нормальная реакция на ненормальные события. Но мы не знаем, когда именно было снято это видео, — сразу после плена или перед обстрелами в Еленовке или когда-то давно. Все эти обстоятельства остаются неизвестными", — объяснила психолог Мария Петришин, региональная координатор Уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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