Алла Пугачева своим заявлением дала понять миллионам русскоговорящих, что путин и современная россия – это не тот Советский Союз, за которым они ностальгируют.

Об этом, заявил советник ОП Алексей Арестович, комментируя скандальное заявление Пугачевой.

Напомним, Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за ее супругом Максимом Галкиным и впервые осудила нападение рф на Украину.

«Алла Борисовна Пугачева является главной и единственной фигурой на постсоветском пространстве, олицетворяющей тот СССР, за которым ностальгирует поколение 40+. Это не само государство, это беззаботное детство, вкусный пломбир, молодость, первое свидание, рождение ребёнка, светлые воспоминания, где всё понятно и хорошо», - объяснил Арестович.

По его словам, люди тосковали за «утраченным раем» и думали, что Путин сможет его вернуть. Но Пугачева своим заявлением филигранно дала им понять, что путин и россия – это вовсе не тот СССР.

«И то, что он делает, не ведёт к возвращению светлого и доброго. Её позиция делегитимизировала путинский режим на наследие советского прошлого. Российские пропагандисты сколько угодно могут рассказывать про войну с нацистами "великого Владимира Владимировича", но их ежедневные многочасовые монологи и близко не могут сравниться с точной позицией Аллы Борисовны», - заявил Арестович.

Представитель ОП отметил, что темные тучи, которые сгущаются над рф, сейчас чувствют все россияне, особенно то самое поколение 40 плюс.

«Они понимают, что катастрофа неотвратима. Но душу грела надежда хоть в какой-то форме вернуться в тёплое место под солнцем, где все вместе и все счастливы. Ради этого они готовы были терпеть невзгоды и молча сожалеть о жертвах войны, в надежде, что они не напрасны. Но тут пришла Алла Борисовна и сказала: "Это не то". И последние иллюзии пали», - пояснил Арестович значение слов певицы.

Напомним, у союзника россии возникли крупные проблемы – митинги на улицах становятся все более масштабнее, люди поджигают транспорт и захватывают государственные здания.

Ранее в украинской разведке объяснили, почему всеобщая мобилизация в россии выгодна Украине.

Также сообщалось о гибели российского актера, который поддерживал путинскую войну против Украины и ехал к оккупантам с помощью.