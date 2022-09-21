После того, как президент владимир путин объявил частичную мобилизацию по всей россии люди вышли на митинги.
В частности, акции протеста проходят в таких городах, как Иркутск, Красноярск, Улан-Удэ, Томск, Хабаровск и Новосибирск. Кадры распространяют российские паблики и телеграм-каналы.
В Иркутске ОМОН начал задерживать жителей, которые вышли с плакатами "нет мобилизации".
«Резко приехали 5 машин и маршрутка с ОМОНом и разогнали практически всех, кто был. Сейчас люди держатся поодиночке», — говорится в сообщении.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Это говорит о двух вещах": почему Кремль планирует призвать именно 300 тыс. резервистов
Россиянам показали указ путина об их мобилизации, в Сети ажиотаж: "Готовьте пакеты"
Указ подписан: Путин объявил частичную мобилизацию, кого из россиян отправят на войну
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
В Новосибирске на акцию против мобилизации пришло около 100 человек.
Силовики требуют, чтобы люди разошлись. Уже известно об одном задержанном.
В Красноярские полицейские запаковали уже от 10 до 15 человек.
Также сообщается о четырех задержанных в Томске.
Напомним, россияне подняли вой после решений Госдумы относительно "мобилизации" и "военного полоожения".
Такоже сообщалось, что в украинской разведке объяснили, чем всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что россиян уже начали приучать к мясу из личинок мух.