Начались протесты против мобилизации, которую объявил российский диктатор путин в своей стране, уже есть первые задержания.

После того, как президент владимир путин объявил частичную мобилизацию по всей россии люди вышли на митинги.

В частности, акции протеста проходят в таких городах, как Иркутск, Красноярск, Улан-Удэ, Томск, Хабаровск и Новосибирск. Кадры распространяют российские паблики и телеграм-каналы.

В Иркутске ОМОН начал задерживать жителей, которые вышли с плакатами "нет мобилизации".

«Резко приехали 5 машин и маршрутка с ОМОНом и разогнали практически всех, кто был. Сейчас люди держатся поодиночке», — говорится в сообщении.

В Новосибирске на акцию против мобилизации пришло около 100 человек.

Силовики требуют, чтобы люди разошлись. Уже известно об одном задержанном.

В Красноярские полицейские запаковали уже от 10 до 15 человек.

Также сообщается о четырех задержанных в Томске.

Напомним, россияне подняли вой после решений Госдумы относительно "мобилизации" и "военного полоожения".

Такоже сообщалось, что в украинской разведке объяснили, чем всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что россиян уже начали приучать к мясу из личинок мух.