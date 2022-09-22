Украинские защитники отправили на тот свет звезду российской пропаганды Александра Аксенова.

Летчик Аксенов был ликвидирован в результате сбития украинскими бойцами вражеского вертолета Ка-52 под Волновахой Донецкой области. Произошло это 17 сентября.

Известно, что кроме известного российского летчика, был ликвидирован также его штурман Славик, - рассказал ведущий эксперт ОО "Центр военно-политических расследований" Алексей Копытько.

«Звезда пропаганды, подполковник Александр Александрович Аксенов и его стюардман Славик, недавно без отдыха приземлившиеся на свой Ка-52, передают привет ожидающим мобилизации», - отметил Копытько.

Напомним, подполковник Аксенов неоднократно становился героем сюжетов российкой пропаганды и хвастался тактикой российских летчиков. «Незаметность, скорость и быстрое уничтожение», - говорил теперь уже уничтоженный российский оккупант.

«Гореть им в аду», «Сгорели на работе», «Земля стекловатой», - комментируют ликвидацию Аксенова в соцсетях.

Добавим, что на утро 22 сентября, согласно официальным данным Генштаба ВСУ, уже ликвидировано 55 510 оккупантов.

Напомним, россиянам в красках описали, что их ждет в Украине послее мобилизации и подсказали шанс спастиь.

Также сообщалось, что названы сроки масштабного бунта в россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что в россии повестки выписывают даже тем, кого уже нет среди живых.