Такое мнение высказал политтехнолог, кандидат политических наук Аббас Галлямов. Так, по его словам, протесты против мобилизации будут, но не сразу.
«Моментально реагирует лишь небольшая часть людей. Основная часть публики с трудом перекладывает вещи, услышанные по телевизору, на самих себя, на своих близких. Они ведь привыкли, что по телевизору одно, а в жизни - совсем другое. Для этих людей мобилизация пока так и осталась телевизионной абстракцией», - пояснил Аббас.
По словам политтехнолога, реальность будет доходить до россиян после того, как они сами получат повестки. Когда военкомы постучатся в квартиры их родных и друзей.
«После того как повестки получат их друзья и близкие, после того, как ушедшие начнут возвращаться в страну в гробах, когда пойдут похороны. Тут надо понимать, что прежде убитые не в счёт. Те, в восприятии граждан, - контрактники, то есть люди, сделавшие войну своей профессией . То что их убивают - это, так сказать, неизбежные издержки. Неприятно, но ничего не поделаешь, это их собственный выбор. Смерти мобилизованных - это совсем другое дело», - пояснил Галлямов разницу между цифрами погибших до мобилизации и после.
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Аббас Галлямов предполагает, что протесты 21 сентября – это разминка. Основные еще впереди.
«Подавить их можно будет только с помощью нечеловеческой жестокости, но она же - эта жестокость - уничтожит остатки путинской легитимности. Пока президент сохраняет базу - не менее трети избирателей по отношению к нему вполне лояльны. Через полгода эта группа ужмётся раза в три, если не больше», - предположил Галлямов.
Напомним, россияне в панике пытаются вырваться из страны - очереди образовались на границе с Грузией и Казахстаном.
Также сообщалось, что американские аналитики сказали, почему побилизация в россии не изменит ход войны в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что известный российский актер решил не молчать после объявления путиным мобилизации.