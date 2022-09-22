Как сообщает общественная организация КрымSOS повестки им приходят через сайт государственных услуг.

«Мужчины во временно оккупированном Крыму начали получать повестки в армию рф через сайт госуслуг. Если человек несколько дней не будет посещать личный кабинет на сайте госуслуг, повестка будет автоматически считаться полученной», — сообщил председатель правления КрымSOS Алексей Тильненко.

Также отмечается, что улицы городов в Крыму могут патрулировать силовики и искать мужчин призывного возраста для вручения повесток.

По всей видимости российские захватчики готовятся к тотальной мобилизации на полуострове.

Пользователи сети уже отреагировали на раздачу повесток в Крыму.

"Когда в 2014 году, очень хотелось, чтобы быть с Россией, а теперь получайте повестки и МоГИломобилизация пришла к вам",

"Очень хорошо. Русский мир работает на уничтожение мужского продуктивного населения эрефии",

"Хотели русский мир, держите",

"Ну так заказывали камни с неба. Камни не обещаем, но прилетать будет",

"Цена выбора она такая", - пишут в сети.

Напомним, россиянам в красках описали, что их ждет в Украине послее мобилизации и подсказали шанс спастиь.

Также сообщалось, что названы сроки масштабного бунта в россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что в россии повестки выписывают даже тем, кого уже нет среди живых.