Российские оккупанты пытаются проводить фейковый референдум в Мелитополе.
При этом «волеизъявление» украинцев контролируют автоматчики, сообщил мэр города Иван Федоров .
«С сегодняшнего дня на временно оккупированных территориях начался псевдореферендум. В 8:00 члены избиркомов вместе с автоматчиками отправились по домам местных жителей.
Массово фиксируются случаи, когда автоматчики стучат в дверь, заходят в квартиры и требуют подготовить паспорта. Испуганным местным жителям подсказывают, в каком месте бюллетень правильно поставить отметку», — рассказал Иван Федоров.
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Также видео из «референдума» публикуют телеграм-каналы.
Напомним, россиянам в красках описали, что их ждет в Украине послее мобилизации и подсказали шанс спастиь.
Также сообщалось, что названы сроки масштабного бунта в россии.
Кроме того, Politeka.net писала, что в россии повестки выписывают даже тем, кого уже нет среди живых.