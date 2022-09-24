При этом, по данным Генштаба, россия с 24 февраля потеряла уже более 56 тысяч своих солдат.

Президент Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Ouest-France заявил, что согласно оценкам, в Украине ежедневно погибает около 50 человек.

«У нас есть оценки потерь в сутки, они не точны. Это почти 50 человек в сутки. Но это не точные цифры, потому что неизвестно сколько военных и гражданских осталось на территории», — сказал президент Украины.

Зеленский также подчеркнул, что «надо быть очень осторожными с цифрами, потому что речь идет о человеческих жизнях». Он также добавил, что украинские военные не раскрывают публично точное количество погибших и раненых. Информация о количестве погибших украинских бойцов будет оставаться закрытой до завершения военного положения.

Владимир Зеленский

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Отметим, по состоянию на начало июня, по данным президента, ежедневно погибали примерно 60-100 украинских военных, еще 500 - получили ранения. Позже, 22 июля, Зеленский сообщил, что благодаря вооружению от партнеров потери среди ВСУ сократились до 30 погибших и 250 раненых в сутки.

Владимир Зеленский

Напомним, россиянам в красках описали, что их ждет в Украине послее мобилизации и подсказали шанс спастиь.

Также сообщалось, что названы сроки масштабного бунта в россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что в россии повестки выписывают даже тем, кого уже нет среди живых.