Об этом сообщается в возведении Генштаба ВСУ по состоянию на утро 24 сентября.
За прошедшие сутки украинские ракетные войска и артиллерия поразили 6 пунктов управления, более 20 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами. Потери живой силы и техники пока уточняются.
Подразделения противовоздушной обороны уничтожили один вертолет, один самолет и восемь БпЛА оккупантов.
За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Каменка, Авдеевка и Опросное. Авиация Сил обороны нанесла 25 ударов. Подтверждено поражение 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов.
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По данным Генштаба, военнослужащие российских оккупационных войск продолжают совершать противоправные действия в отношении гражданского населения и занимаются мародерством. Так, по имеющейся информации, в Мелитополе так называемые "кадыровцы" захватили дилерский состав сельскохозяйственной техники и пытаются распродать имущество.
На временно захваченной территории Украины оккупационные власти проводят так называемые "референдумы". В связи с низким процентом посещения избирательных участков работники избирательных комиссий, в сопровождении вооруженных военнослужащих вооруженных сил российской федерации, ведут сбор подписей местных жителей непосредственно в местах их проживания.
Напомним, россиянам в красках описали, что их ждет в Украине послее мобилизации и подсказали шанс спастиь.
Также сообщалось, что названы сроки масштабного бунта в россии.
Кроме того, Politeka.net писала, что в россии повестки выписывают даже тем, кого уже нет среди живых.