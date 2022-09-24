ВСУ нанесли мощные удары по позициям оккупантов, потери живой силы и техники врага пока уточняются.

Об этом сообщается в возведении Генштаба ВСУ по состоянию на утро 24 сентября.

За прошедшие сутки украинские ракетные войска и артиллерия поразили 6 пунктов управления, более 20 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами. Потери живой силы и техники пока уточняются.

Подразделения противовоздушной обороны уничтожили один вертолет, один самолет и восемь БпЛА оккупантов.

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Каменка, Авдеевка и Опросное. Авиация Сил обороны нанесла 25 ударов. Подтверждено поражение 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов.

По данным Генштаба, военнослужащие российских оккупационных войск продолжают совершать противоправные действия в отношении гражданского населения и занимаются мародерством. Так, по имеющейся информации, в Мелитополе так называемые "кадыровцы" захватили дилерский состав сельскохозяйственной техники и пытаются распродать имущество.

На временно захваченной территории Украины оккупационные власти проводят так называемые "референдумы". В связи с низким процентом посещения избирательных участков работники избирательных комиссий, в сопровождении вооруженных военнослужащих вооруженных сил российской федерации, ведут сбор подписей местных жителей непосредственно в местах их проживания.

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