Войска рф наносят удары по дамбам (Карачуновской под Кривым Рогом и Печенежской под Харьковом), поскольку украинские войска продвигаются вниз по Ингульцу и Северскому Донцу.

Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 24 сентября.

Так, 21 и 22 сентября 2022 года россия нанесла удары по Печенежской дамбе на реке Северский Донец с применением баллистических ракет малой дальности или аналогичного оружия. Это произошло после удара по Карачуновской дамбе вблизи Кривого Рога 15 сентября.

"Украинские силы продвигаются дальше вниз по течению обеих рек. Поскольку российские командиры все больше озабочены своими оперативными неудачами, они, вероятно, пытаются поразить шлюзы дамб, чтобы затопить украинские военные пункты пропуска", - отметили в разведке Великобритании.

При этом британские эксперты считают, что эти атаки россиян вряд ли повлекли за собой значительные препятствия украинским операциям из-за расстояния между поврежденными дамбами и зонами боевых действий.

Добавим, угрозы прорыва Печенежской плотины и затопления территории нет. Об этом заявил губернатор Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, удары по дамбе наносились уже неоднократно.

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