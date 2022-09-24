На третий день мобилизации в рф стало понятным, что процесс перестаёт быть до конца управляемым.

Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Много пьющих мужчин устраивают драки на видео, одних священники поливают водой, других строят прапорщики. Большинство мужиков вообще не понимает, что происходит. А те, кто знает реальное количество потерь и реальное положение в российской армии и на фронте вообще пребывают в шоке. Профессиональных военных выбило на 40-60 %", — заявил Арестович.

Он также добавил, что в некоторых соединениях оккупантах уже сменилось по два состава.

"Теперь на съедение дружелюбным до невозможности украинцам, предполагается закинуть очень далёких от военного профессионализма, демотивированных изначально людей. Военное руководство РФ чётко понимает, что потери среди необученных, не мотивированных солдат будут колоссальные. Особо не скрывают этого", — пишет советник ОП.

Так, Патриарх Кирилл в проповеди заявил, чтобы российские вояки не боялись умирать, а депутаты готовят законы о списании кредитов погибшим и компенсациях семьям.

"На местах раскручивается бардак, который рано или поздно парализует систему, а потом обрушит ее способность действовать адекватно. Выраженное недовольство в Чечне прекратило мобилизацию в республике. Так же могут остановить мобилизацию в Дагестане, где, похоже, Кремль ведёт целенаправленное уничтожение мужчин, способных дать отпор. Кто не захочет быть частью массы, которую гонят на убой - может отстоять свое право не участвовать в путинской войне", — добавил эксперт.

Так, ранее рамзан кадыров заявил, что мобилизации в Чечне не будет. Объяснил он это тем, что за время войны в Украине Чечня "перевыполнила план в 3 раза" по отправленным на войну людям.

Напомним, россиянам в красках описали, что их ждет в Украине послее мобилизации и подсказали шанс спастиь.

Также сообщалось, что названы сроки масштабного бунта в россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что в россии повестки выписывают даже тем, кого уже нет среди живых.