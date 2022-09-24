Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что постоянно живет в напряжении и испытывает давление, но уйти со своего поста не может, так как боится подвести людей. Диктатор переживает, что в стране не найдется людей, который станут ему достойной заменой. Соответствующие заявления белорусский диктатор сделал в мемориальном комплексе "Хатынь" во время общения с журналистами, передает БЕЛТА.

"Когда говорят: "Вот Лукашенко, сколько он там будет…" Слушайте, да мне это уже осточертело. Я уже не знаю, за счет чего я вообще… Это ж скоро 30 лет: и днем, и ночью ты всегда на стреме", - отметил белорусский лидер.

"А с другой стороны, думаю: "Ну ладно, хорошо. Плюнул, пошел. Никто в меня камень, по большому счету, не бросит". А что будет с вами? И где гарантия, что… Ну ладно, мы приведем к власти (у нас еще хватает) нормальных людей. А где гарантия, что они удержат эту власть? Где гарантия? Гарантии нет. И тогда с вас начнут медленно, снизу-вверх или сверху-вниз шкуру сдирать. И я, если буду жив, как я буду жить? Или дети мои – меня не будет, как они будут жить? Они же все рядом со мной, в строю", - поделился рассуждениями Лукашенко.

Самопровозглашенный президент пожаловался, что находится под колоссальным давлением.

"Вы не представляете, под каким я давлением нахожусь, прежде всего с вашей стороны. Я боюсь вас подвести. Думаю, ну вы же на баррикадах стоите и меня там поддерживаете, из меня там лепите какого-то идола и так далее, а я подведу вас. Вас, госслужащих настоящих, которые за страну. Вы не представляете, это – самое ответственное дело", - подчеркнул белорусский диктатор.

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