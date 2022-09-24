Війська рф завдають ударів по дамбах (Карачунівській під Кривим Рогом та Печенізькій під Харковом), оскільки українські війська просуваються вниз по Інгульцю та Сіверському Дінцю.

Про це йдеться у звіті британських розвідників, який оприлюднило Міністерство оборони Великобританії на офіційній Twitter-сторінці 24 вересня.

Так, 21 і 22 вересня 2022 року росія завдала ударів по Печенізькій дамбі на річці Сіверський Донець із застосуванням балістичних ракет малої дальності або аналогічної зброї. Це сталося після удару по Карачунівській дамбі поблизу Кривого Рогу 15 вересня.

"Українські сили просуваються далі вниз за течією обох річок. Оскільки російські командири дедалі більше стурбовані своїми оперативними невдачами, вони, ймовірно, намагаються вразити шлюзи дамб, щоб затопити українські військові пункти пропуску", — наголосили в розвідці Великобританії.

При цьому британські експерти вважають, що ці атаки росіян навряд чи спричинили значні перешкоди українським операціям через відстань між пошкодженими дамбами та зонами бойових дій.

Додамо, загрози прориву Печенізької греблі та затоплення території немає. Про це заявив губернатор Харківської області Олег Синегубов. За його словами, удари по дамбі завдавалися вже неодноразово.

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