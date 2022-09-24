Про це йдеться у звіті британських розвідників, який оприлюднило Міністерство оборони Великобританії на офіційній Twitter-сторінці 24 вересня.
Так, 21 і 22 вересня 2022 року росія завдала ударів по Печенізькій дамбі на річці Сіверський Донець із застосуванням балістичних ракет малої дальності або аналогічної зброї. Це сталося після удару по Карачунівській дамбі поблизу Кривого Рогу 15 вересня.
"Українські сили просуваються далі вниз за течією обох річок. Оскільки російські командири дедалі більше стурбовані своїми оперативними невдачами, вони, ймовірно, намагаються вразити шлюзи дамб, щоб затопити українські військові пункти пропуску", — наголосили в розвідці Великобританії.
При цьому британські експерти вважають, що ці атаки росіян навряд чи спричинили значні перешкоди українським операціям через відстань між пошкодженими дамбами та зонами бойових дій.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Кремль переймається: розкрито зміст приватних повідомлень адміністрації Байдена Москві
Наступ продовжується: у британській розвідці повідомили про успіхи ЗСУ за останні дні
Дочка Полякової торкнулася мовного питання, розгнівавши українців: "Вам же незручно..."
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук поплатилася за підтримку українців: "У мене через..."
Додамо, загрози прориву Печенізької греблі та затоплення території немає. Про це заявив губернатор Харківської області Олег Синегубов. За його словами, удари по дамбі завдавалися вже неодноразово.
Нагадаємо, росіянам описали, що на них чекає в Україні після мобілізації і підказали шанс врятуватися.
Також повідомлялося, що названо терміни масштабного бунту в росії.
Крім того, Politeka.net писала, що в росії повістки виписують навіть тим, кого вже немає серед живих.