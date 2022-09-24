На третій день мобілізації в рф стало зрозумілим, що процес перестає бути до кінця керованим.

Про це розповів радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Багато питущих чоловіків влаштовують бійки на відео, одних священики поливають водою, інших лаштують прапорщики. Більшість мужиків взагалі не розуміє, що відбувається. А ті, хто знає реальну кількість втрат і реальне становище в російській армії і на фронті взагалі перебувають у шоці. Професійних військових вибило на 40-60%", - заявив Арестович.

Він також додав, що у деяких з'єднаннях окупантів вже змінилося по два склади.

"Тепер на поживу дружнім до неможливості українцям, передбачається закинути дуже далеких від військового професіоналізму, демотивованих спочатку людей. Військове керівництво РФ чітко розуміє, що втрати серед ненавчених, не мотивованих солдатів будуть колосальні. Особливо не приховують цього", - пише радник ОП.

Так, Патріарх Кирил у проповіді заявив, щоб російські вояки не боялися вмирати, а депутати готують закони про списання кредитів загиблим та компенсації сім'ям.

"На місцях розкручується бардак, який рано чи пізно паралізує систему, а потім обрушить її здатність діяти адекватно. Висловлене невдоволення в Чечні припинило мобілізацію в республіці. Також можуть зупинити мобілізацію в Дагестані, де, схоже, Кремль веде цілеспрямоване знищення чоловіків, здатних дати відсіч. Хто не захоче бути частиною маси, яку женуть на забій - може відстояти своє право не брати участь у путінській війні", - додав експерт.

Так раніше рамзан кадиров заявив, що мобілізації в Чечні не буде. Пояснив він це тим, що за час війни в Україні Чечня "перевиконала план у 3 рази" щодо відправлених на війну людей.

Нагадаємо, росіянам описали, що на них чекає в Україні після мобілізації і підказали шанс врятуватися.

Також повідомлялося, що названо терміни масштабного бунту в росії.

Крім того, Politeka.net писала, що в росії повістки виписують навіть тим, кого вже немає серед живих.