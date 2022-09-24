Украинские защитники сбили российский бронированный штурмовик Су-25 и истребитель Су-30.

"Сегодня в районе выполнения задач военнослужащими подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины были сбиты два российских самолета - бронированный штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-30".

Военные отмечают, что воздушное пространство в полосах ответственности находится под полным контролем подразделений противовоздушной обороны ВСУ.

Напомним, россиянам в красках описали, что их ждет в Украине послее мобилизации и подсказали шанс спастиь.

Также сообщалось, что названы сроки масштабного бунта в россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что в россии повестки выписывают даже тем, кого уже нет среди живых.