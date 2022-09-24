Украинские защитники сбили российский бронированный штурмовик Су-25 и истребитель Су-30.
"Сегодня в районе выполнения задач военнослужащими подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины были сбиты два российских самолета - бронированный штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-30".
Военные отмечают, что воздушное пространство в полосах ответственности находится под полным контролем подразделений противовоздушной обороны ВСУ.
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Кроме того, Politeka.net писала, что в россии повестки выписывают даже тем, кого уже нет среди живых.