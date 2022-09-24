Граждане государства-агрессорки считают, что России ничего не угрожает и не хотят, чтобы их мобилизовали, поэтому они уехали из своей страны.

Об этом говорится в опросе журналистов The Insider.

Журналисты в аэропортах опросили несколько мужчин, бегущих за границу от мобилизации в РФ. Россияне признают, что фактически в их стране происходит полная мобилизация и призвать могут любого.

"У меня есть много знакомых, получивших повестку. И я не знаю, но у нас страх выйти на протест преобладает страх смерти. Я этого не понимаю. Все стадом идут и никто даже не возмущается. Просто даже в Москве в военкоматах документы бумажные и если грубо говоря военкомат сгорит", - говорит один из опрошенных.

Другой россиянин, выехавший за границу, говорит, что теперь те, кто рисовал себе решительный символ Z, начинает понимать, что его "кинули".

"Ему обещали смотреть на войну по телевизору, радоваться победам, а не идти в окопы. А если бы была еще причина сидеть в окопах", - говорит мужчина.

Россияне говорят, что России сейчас грозит только имперализм и Путин.

Напомним, россиянам в красках описали, что их ждет в Украине послее мобилизации и подсказали шанс спастиь.

Также сообщалось, что названы сроки масштабного бунта в россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что в россии повестки выписывают даже тем, кого уже нет среди живых.