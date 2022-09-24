Диктатор страны-агрессора путин провел первые с начала полномасштабной войны против Украины кадровые перестановки в высшем руководстве министерства обороны. Так, глава кремля решил поменять замминистра, который отвечает за материально-техническое обеспечение оккупационной армии. Свой пост оставил Дмитрий Булгаков, а на его место назначили Михаила Мизинцева. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

В министерстве обороны рф генерал Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение в российской оккупационной армии. Он занимал эту должность с 2010 года. Теперь вместо него назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее он был начальником Национального центра управления обороной россии. Мизинцев известен тем, что регулярно проводил брифинги касательно войны рф против Украины.

Ранее главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало аудиозапись совещания с участием Мизинцева. Как оказалось, именно он руководил ударами по Мариуполю и отдавал приказы бомбить роддом и драмтеатр, где скрывались тысячи мирных жителей. В прошлом он руководил операцией в Сирии.

Напомним, Было бы еще одно унизительное поражение: путин отдал жесткий приказ по Херсону, американцы рассекретили детали.

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