Российские оккупанты готовят информационно психологическую операцию (ИПСО) с последующей кровавой провокацией.

Об этом сообщает военный аналитик Александр Коваленко.

"ИПСО заключается в объявлении того, что военнопленные ВСУ, находящиеся в Еленовке, якобы готовы воевать на стороне российских оккупационных войск. Это ложь!

Оккупантами сейчас ведётся формирование батальона имени Богдана Хмельницкого, в состав которого будут якобы включать этих типа "добровольцев".

На первом этапе суть ИПСО перекрыть факт участия россиян в войне против россии, которые вошли в состав ВСУ, а так компенсировать позор от мобилизации в рф.

То какой контингент они сейчас набирают и то как они эту мобилизацию проводят - позор. Позор, уже становящийся темой анекдотов и мемов. И весь этот позор надо как-то перекрывать в информационном пространстве.

Второй этап ИПСО это показать, что украинские пленные якобы желают, как можно скорее, получить так называемое "гражданство" так называемой "ДНР", чтобы принять участие в референдуме и вступить в батальон РОВ.

Третий этап - это их ликвидация. Россияне готовят ликвидацию всех этих, якобы, добровольцев, чтобы обвинить в нём ВСУ. Мол, Киев узнав, что пленные повально получают паспорта "ДНР" и якобы будут воевать против ВСУ решил их ликвидировать.

На самом деле никто никакие паспорта не будет получать и ни в какие батальоны вступать не будет. На этом этапе будет проведена инсценировка. А на заключительном осуществлено массовое убийство пленных, чтобы сокрыть, в первую очередь, казни и издевательства.

В первом случае, была просто попытка свалить массовое убийство пленных, на некий удар ВСУ. Сейчас ведётся подготовка к более продуманной провокации, в несколько этапов", - говорит Коваленко.

Отметим, оккупанты уже заявили, что военнопленные якобы "проголосовали на референдуме за вступление в рф" - что является международным военным преступлением со стороны рашистов.

Напомним, россиянам в красках описали, что их ждет в Украине послее мобилизации и подсказали шанс спастиь.

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