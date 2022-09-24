Российские оккупанты готовят информационно психологическую операцию (ИПСО) с последующей кровавой провокацией.
Об этом сообщает военный аналитик Александр Коваленко.
"ИПСО заключается в объявлении того, что военнопленные ВСУ, находящиеся в Еленовке, якобы готовы воевать на стороне российских оккупационных войск. Это ложь!
Оккупантами сейчас ведётся формирование батальона имени Богдана Хмельницкого, в состав которого будут якобы включать этих типа "добровольцев".
На первом этапе суть ИПСО перекрыть факт участия россиян в войне против россии, которые вошли в состав ВСУ, а так компенсировать позор от мобилизации в рф.
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То какой контингент они сейчас набирают и то как они эту мобилизацию проводят - позор. Позор, уже становящийся темой анекдотов и мемов. И весь этот позор надо как-то перекрывать в информационном пространстве.
Второй этап ИПСО это показать, что украинские пленные якобы желают, как можно скорее, получить так называемое "гражданство" так называемой "ДНР", чтобы принять участие в референдуме и вступить в батальон РОВ.
Третий этап - это их ликвидация. Россияне готовят ликвидацию всех этих, якобы, добровольцев, чтобы обвинить в нём ВСУ. Мол, Киев узнав, что пленные повально получают паспорта "ДНР" и якобы будут воевать против ВСУ решил их ликвидировать.
На самом деле никто никакие паспорта не будет получать и ни в какие батальоны вступать не будет. На этом этапе будет проведена инсценировка. А на заключительном осуществлено массовое убийство пленных, чтобы сокрыть, в первую очередь, казни и издевательства.
В первом случае, была просто попытка свалить массовое убийство пленных, на некий удар ВСУ. Сейчас ведётся подготовка к более продуманной провокации, в несколько этапов", - говорит Коваленко.
Отметим, оккупанты уже заявили, что военнопленные якобы "проголосовали на референдуме за вступление в рф" - что является международным военным преступлением со стороны рашистов.
Напомним, россиянам в красках описали, что их ждет в Украине послее мобилизации и подсказали шанс спастиь.
Также сообщалось, что названы сроки масштабного бунта в россии.
Кроме того, Politeka.net писала, что в россии повестки выписывают даже тем, кого уже нет среди живых.