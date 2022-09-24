В России воспылали военкоматы: рост количества поджогов – беспрецедентный.

Об этом пишет сайт СтопКор .

"24 сентября опубликована карта пожаров в военкоматах на территории России. Из карты следует, что за двое суток загорелось столько заведений, сколько не горело за прошедшие полгода. В течение двух суток загорелось 9 военкоматов, свидетельствует инфографика, созданная порталом media.holod. Одно заведение загорелось. в Санкт-Петербурге, остальные – на окраинах "российской империи" – в южных регионах и на Дальнем Востоке.

Международное волонтерское сообщество InformNapalm считало поджоги военкоматов в России с февраля по август 2022 года. На карте – 16 отметок. Причем география – повторяет нынешнюю тенденцию . Из опубликованных данных следует, что в России действительно наблюдается существенный рост протеста против мобилизации, которую на днях начал путин: 9 пожаров за 2 дня – и 16 пожаров за 6 месяцев».

Напомним, россиянам в красках описали, что их ждет в Украине послее мобилизации и подсказали шанс спастиь.

Также сообщалось, что названы сроки масштабного бунта в россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что в россии повестки выписывают даже тем, кого уже нет среди живых.