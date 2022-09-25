В воскресенье, 25 сентября, пограничники в Казахстане задержали троих мужчин - граждан России, незаконно пытавшихся пересечь границу страны.

Об этом сообщается на официальном сайте пограничной службы Казахстана.

По их словам, таким образом, они хотели избежать мобилизации в россии.

"Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от частичной мобилизации, проводимой на территории россии. В отношении задержанных проводятся дальнейшие опросные мероприятия, по результатам которых указанные лица будут переданы российской стороне", - говорится в сообщении.

Напомним, россиянам в красках описали, что их ждет в Украине послее мобилизации и подсказали шанс спастиь.

Также сообщалось, что названы сроки масштабного бунта в россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что в россии повестки выписывают даже тем, кого уже нет среди живых.