«Любое перемирие с россией дает им отсрочку и возможность подготовиться к новому нападению».

Об этом рассказал журналист, политический эксперт и доброволец ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Obozrevatel, комментируя слова Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

«Учитывая, что я знаю о россиянах из первых уст, наша победа не будет окончательной, — говорил Залужный в интервью TIME. - Наша победа станет возможностью перевести дыхание и подготовиться к следующей войне".

Сазонов также не сомневается, что покоя с таким соседом как россия украинцам ждать не следует.

«Любое перемирие с россией дает им отсрочку и возможность подготовиться к новому нападению. Поэтому, когда мы отразим свои территории, нужно будет думать, что делать дальше. Только развал россии, ее полная денацификация и демилитаризация способны гарантировать что-либо в будущем. Так или иначе с таким соседом покоя не будет. Мы это прекрасно понимаем», - заявил Сазонов, добавив, что мир с россией – только отсрочка.

"Россия хочет просто лучше подготовиться", - подчеркнул Сазонов.

Также журналист заявил, что Россия хочет вести переговоры только на условиях, что она оставляет себе часть оккупированных территорий. Но Украина уже заявила, что никаких переговоров без освобождения захваченных территорий не будет, напомнил Сазонов.

«Эту позицию поддерживают и наши партнеры. И опять-таки мы прекрасно понимаем: если мы сейчас согласимся на перемирие с россией на любых условиях, она просто лучше подготовится и через полгода или год нападет снова», – предупредил доброволец ВСУ.

Напомним, новые мобилизованные россияне уже гибнут на фронте.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина в российской военной форме сообщает, что их без подготовки и учений отправляют в Херсон.

Также появились кадры с первым мобилизованным, сдавшимся в плен ВСУ.