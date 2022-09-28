Первые мобилизованные россияне, неукомплектованные и не подготовленные к войне, уже появились на фронте.

Об этом рассказал журналист, политический эксперт и доброволец ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Obozrevatel. Он также сообщил, что некоторые из них уже находятся в плену ВСУ.

«Уже появились первые пленные из мобилизованных в Ростове. Наши бойцы взяли первого пленного. Он сбежал из воинской части, что свидетельствует об их моральном духе. Они посылают неукомплектованных, неподготовленных, необеспеченных бойцов – и те начинают сдаваться в плен. Так что у нас скоро будет проблема, чем их кормить и где держать», - подчеркнул Сазонов.

Напомним, ранее о новых мобилизованных россиянах на фронте сообщили в Генштабе ВСУ и в Офисе президента Украины.

Так, советник ОП Алексей Арестович заявил, что те, кого в России на днях только мобилизовали, уже начали погибать на территории Украины. По его словам, смертей среди них будут десятки тысяч.

Также в Сети появилось видео, на котором мужчина в российской военной форме сообщает, что их без подготовки и учений отправляют в Херсон.

Кроме того, появились кадры с первым мобилизованным, сдавшимся в плен ВСУ.

Напомним, также стало известно, где работают российские военнопленные, которых кормят трижды в день.