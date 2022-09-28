После нескольких дней регулярного налёта иранских Shahed-136, были применены ракеты, производство которых в россии сейчас штучное, суммарной стоимостью $500 тыс.
Об этом пишет военный аналитик Александр Коваленко:
"Обе ракеты были уничтожены ПВО, что и не удивительно. Но интересно вот что...
Применение Shahed-136 должно было компенсировать дефицитные и дорогие ракеты, которые не дают гарантий прорыва ПВО. И после череды такого применения, с заметным ростом коэффициента их сбития, решили пальнуть Х-59?
Я не буду сейчас строить теории о том, что у россиян закончились Shahed-136, уверен, что это не так, хотя их количество не бесконечное. А вот в том, что оккупанты разочаровались в иранском wunderwaffe - в этом я более чем уверен.
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Вчера я писал о том, что характеристики данного БПЛА, которые гуляли по открытым источникам уже несколько лет, не соответствуют действительности и значительно преувеличены. Из этого можно сделать вывод, что россиян тупо кинули.
Интересно, на, что именно выменяли россияне данные БПЛА? На Су-35? Или ЗРС С-400? Технологии? Ну, если так, то никакого кидалова не было, обмен был равнозначный, шило на мыло.
А наши ПВО как всегда красавчики. В предельно сжатые сроки отработать алгоритмы уничтожения совершенно незнакомого типа БПЛА и повысить коэффициент их уничтожения до максимального... Лучшие!".
Напомним, новые мобилизованные россияне уже гибнут на фронте.
Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина в российской военной форме сообщает, что их без подготовки и учений отправляют в Херсон.
Также появились кадры с первым мобилизованным, сдавшимся в плен ВСУ.